Incendi in Australia, 8mila koala dispersi tra le fiamme: specie a rischio estinzione (Di martedì 7 gennaio 2020) Secondo il WWF quasi 480 milioni di mammiferi, uccelli, rettili e altri animali sono deceduti a causa dei devastanti Incendi boschivi del 2019, mentre nelle Blue Mountains solo a novembre e dicembre è andato bruciato il 50% delle riserve naturali. Si stima che siano circa 8mila i koala dispersi nelle fiamme. Continua ad aggravarsi il bilancio degli Incendi in Australia, tra i più gravi della storia del paese. Nel Nuovo Galles del Sud e nel Victoria è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono stati bruciati oltre 4 milioni di ettari, pari al doppio della Lombardia, e il numero aumenta. A renderlo noto è il Wwf in una nota. Secondo le ultime stime dell'Università di Sydney, quasi 480 milioni di mammiferi, uccelli, rettili e altri animali sono deceduti a causa dei devastanti Incendi boschivi del 2019, mentre nelle Blue Mountains solo a novembre e dicembre è andato bruciato il ...

