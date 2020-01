GF Vip 2020 concorrenti: il cast completo del reality in partenza domani (Di martedì 7 gennaio 2020) Il GF Vip 2020 è ai blocchi di partenza: l’edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha snocciolato il cast dei concorrenti nel corso delle passate settimane e si prepara ad alzare il sipario domani, mercoledì 8 gennaio, come di consueto su Canale 5. Ha voluto affiancarsi di due opinionisti d’eccezione il direttore di Chi, scegliendo come commentatori ‘a bordo campo’ il duo composto da Wanda Nara e Pupo. Ma se la moglie di Icardi sfoggerà il proprio fascino in studio, a rappresentare la bellezza dentro casa ci penseranno donne altrettanto avvenenti: da Carlotta Maggiorana – ex Miss Italia – a Fernanda Lessa, da Rita Rusic a Paola Di Benedetto. GF Vip 2020, i concorrenti tra vecchie e nuove conoscenze del reality Il puzzle dei concorrenti del GF Vip 2020 sembra ormai essere al completo: diciannove gli inquilini che domani varcheranno la porta rossa iniziando ... Leggi la notizia su urbanpost

socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020: quando comincia, cast, conduttore e cosa c’è da sapere - notizieit : #Rihanna senza trucco: la foto piace ai fan -