Facebook vieta i deepfake (Di martedì 7 gennaio 2020) A comparison of an original and deepfake video of Facebook CEO Mark Zuckerberg (foto: Elyse Samuels/The Washington Post via Getty Images) Facebook annuncia l’introduzione di nuove regole, che vietano i deepfake sul social network. In maniera specifica, fanno riferimento ai video modificati utilizzando l’Intelligenza artificiale o l’apprendimento automatico per renderli autentici, a tal punto da non essere più distinguibili dalla realtà. Dopo aver raccolto i pareri di oltre 50 esperti globali con background tecnici, politici, mediatici, legali, civili e accademici, Facebook ha rafforzato le sue politiche nei confronti dei contenuti video definiti deepfake. I team di moderatori e l’Ia incaricata dell’analisi rimuoveranno i contenuti manipolati, nel caso in cui il video sia stato modificato o sintetizzato, al di là degli aggiustamenti per chiarezza o qualità, in modi che non sono evidenti ... Leggi la notizia su wired

