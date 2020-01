È scomparso Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric (Di martedì 7 gennaio 2020) È scomparso nel nulla Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello. Giallo intorno a Luigi Mario Favoloso, scomparso nel nulla da circa dieci giorni. L’ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello si trovava a Torre del Greco per il periodo natalizio ed è scomparso a pochi giorni dal 31 dicembre. Torre del Greco, scomparso Luigi Mario Favoloso Stando alle informazioni a disposizione, Luigi Mario Favoloso era tornato nella sua Torre del Greco per le festività natalizie. A due giorni dal Capodanno, quindi alla fine di dicembre, sarebbe uscito di casa senza portare con sé i documenti o altri oggetti personali. Prima di uscire dall’abitazione aveva detto alla madre di aver bisogno di trascorrere del tempo da solo. Fonte foto: https://www.instagram.com/lmFavolosofficial/?hl=it La denuncia da parte della ... Leggi la notizia su newsmondo

