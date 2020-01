Calciomercato Napoli, incontro fra Giuntoli e gli agenti di Amrabat (Di martedì 7 gennaio 2020) Stretta finale del Napoli per strappare Amrabat alla concorrenza: incontro a Milano per blindare il fantasista dell’Hellas Verona. Ma non solo Ore decisive in casa Napoli: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è a colloquio con gli agenti di Amrabat a Milano per definire il suo passaggio in azzurro dall’Hellas Verona. A riportarlo è l’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, che precisa come si sia già trovata l’intesa fra i due club per un affare di 35 milioni comprendente anche Rrahmani. Il Napoli sta cercando di convincere il marocchino, corteggiato anche dall’Inter. In ogni caso, l’operazione porterà i due giocatori scaligeri all’ombra del Vesuvio soltanto a giugno. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

