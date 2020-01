Almanacco del 07-01-2020 ore 07:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) Almanacco del giorno martedì 7 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Raimondo de penafort sacerdote Ricordiamo anche San Luciano di Antiochia Martire San Giuliano di Gozzano via con noi proprio di Luciano andiamo a parlare oggi Luciano Dal cognome Romano Luciano nato durante il giorno derivante a sua volta dal pronome Lucius questo personale si diffuse rapidamente anche tra i cristiani grazie al culto di alcuni Santi anonimi è orgoglioso socievole indipendente vita movimentata di crea problemi economici e affettivi che risolvi chiedendo apertamente aiuto e sostegno quando decide di sedurre una donna Una illimitata pazienza e tolleranza anche se non manca di mettere i puntini sulle i perdel rapporto più armonioso sorridente e bonario si siede in cattedra Quando si discute di argomenti su cui si sente preparato facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che ... Leggi la notizia su romadailynews

