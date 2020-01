Previsioni Meteo, alta pressione e temperature oltre la media in Europa per un’altra settimana ma neve in Turchia e ancora freddo al Sud Italia [MAPPE] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Ancora una settimana caratterizzata da una dorsale sull’Europa, in un pattern che sembra ripetersi all’infinito sul continente. Persisteranno forti sistemi di alta pressione che supporteranno temperature oltre la media. Le pianure vivranno localmente condizioni più fredde a causa dell’inversione termica, ma non ci sarà neve a causa della mancanza di precipitazioni. Molta neve, invece, è prevista in Turchia per i primi giorni di questa settimana, mentre il Nord Atlantico e la Scandinavia avranno condizioni molto dinamiche con intensi cicloni. Ecco una panoramica delle condizioni Meteo per l’Europa nella settimana da lunedì 6 a domenica 12 gennaio. Oggi, lunedì 6 gennaio Una forte dorsale domina gran parte d’Europa, mentre il Nord Atlantico continua con un pattern dinamico e cicloni profondi e intensi. Un’area di bassa pressione porta condizioni di instabilità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

