Pamela Prati partecipa ad un evento, ma spunta anche il nome di Barbara d’Urso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nonostante la vicenda Pratiful sia ormai giunta al termine, le tre protagoniste Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo continuano a portare avanti la loro vita e i loro affari. Se la Perricciolo è tornata a lavoro con la sua Dreaming Management e la Michelazzo si è fiondata su un progetto musicale e su varie serate in discoteca, Pamela Prati continua a barcamenarsi tra eventi ed ospitate in tv (ad esempio a Non è l’Arena o, prossimamente, a Guess My Age). Proprio nelle ultime ore sta facendo il giro del web una locandina che vede protagonista l’ex futura signora Caltagirone, la quale presenzierà in un locale di Civitanova Marche. L’evento è intitolato “tutta la verità di Pamela”, una frase che implicitamente rimanda a tutto ciò che è accaduto qualche mese fa con la storia di Mark Caltagirone. Il fatto curioso però è che la ... Leggi la notizia su trendit

