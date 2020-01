Milan Sampdoria: Ibrahimovic subentra a Piatek, il boato di San Siro – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Al 55′ della ripresa, Zlatan Ibrahimovic ha preso il posto di Piatek facendo il suo secondo esordio con la maglia del Milan Zlatan Ibrahimovic ha fatto il proprio ingresso a San Siro al minuto 55′ subentrando ad uno spento Piatek. Lo svedese ha fatto, così, il suo secondo esordio con la maglia rossonera accolto da una vera e propria ovazione del popolo Milanista. Leggi la notizia su calcionews24

