Mario Cerciello Rega: pesanti accuse nei confronti dei colleghi (Di lunedì 6 gennaio 2020) I carabinieri coinvolti nel fascicolo parallelo all’omicidio di Mario Cerciello Rega dovranno rispondere a diverse accuse. I reati contestati sono quelli riguardanti l’aver adottato una misura di rigore non consentita dalla legge ed aver divulgato informazioni segrete o riservate. Cerciello Rega, lo ricordiamo, è il carabiniere originario di Somma Vesuviana ucciso la notte tra il 25 e il 26 luglio scorso a Roma con 11 coltellate. I due ragazzi americani responsabili dell’omicidio di Mario Cerciello Rega sono stati arrestati e si trovano tutt’ora in carcere. Sono due rampolli di ricche famiglie degli USA e rispondono al nome di Finnegan Lee Helder e Gabriel Christian Natale Hjorth. Tuttavia, poco dopo l’omicidio c’è stato un incidente causato dalle autorità. Stiamo parlando della divulgazione dell’oramai nota foto di Hjorth bendato e in manette ... Leggi la notizia su kontrokultura

