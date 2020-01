LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Nadal-Cuevas 6-2, Djokovic demolisce Monfils in due set (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 SERBIA-FRANCIA – Djokovic si libera di Monfils con un comodo 6-3, 6-2 e riporta la sfida in parità. A decretare il vincitore sarà il doppio. 12:43 SERBIA-FRANCIA – Djokovic mantiene la battuta: 5-1 e Monfils serve per restare nel match. 12:40 SPAGNA-URUGUAY – Nadal ruba il servizio a Cuevas e conferma il break in battuta: 4-1. 12:35 SERBIA-FRANCIA – Altro break di Djokovic che vuole chiudere in fretta la pratica Monfils: 4-1. 12:30 SPAGNA-URUGUAY – Nadal conduce per 2-1 su Cuevas, servizio ora al sudamericano. 12:27 SERBIA-FRANCIA – Break di Djokovic che si è portato sul 2-1 con Monfils. 12:23 SERBIA-FRANCIA – Secondo set tra Djokovic e Monfils iniziato senza break: 1-1. 12:20 AUSTRIA-ARGENTINA – Thiem supera Schwartzman in due set (6-3, 7-6) e regala il successo all’Austria, ... Leggi la notizia su oasport

