I Fatti Vostri, Roberta Morise confessa: “Mi è mancata l’aria” (Di lunedì 6 gennaio 2020) I Fatti Vostri, Roberta Morise sulla sua vita privata: “Con Luca mi mancava l’aria” Roberta Morise è una delle grandi protagoniste de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 con grande successo da tanti anni. La conduttrice e showgirl, intervistata dal settimanale TV Mia, ha parlato della sua vita privata e della fine della sua storia d’amore con Luca. A tal proposito, Roberta Morise ha rivelato… “Non ha più funzionato. Lui è diventato geloso, a tratti anche possessivo”. La showgirl, parlando della fine della sua storia con l’imprenditore Luca ha aggiunto: “Sono stata molto innamorata di Luca. Ultimamente, però, le cose non andavano come dovevano andare: mi mancava l’aria.” Insomma, Roberta Morise ha stoppato la sua storia d’amore con Luca e adesso si dedica ... Leggi la notizia su lanostratv

