Così Trump ha deciso di uccidere Soleimani (Di lunedì 6 gennaio 2020) È il 29 dicembre scorso quando a Mar-a-Lago, la villa californiana di Donald Trump, arrivano i vertici del governo americano. Hanno abbandonato le vacanze natalizie per incontrare il commander in chief e decidere insieme a lui come gestire le rivolte che, a partire dalle ultime settimane del 2019, hanno colpito l’Iraq. Il tycoon lascia i campi da golf e si chiude con i vertici del governo in una stanza per discutere, almeno questa è la versione che è circolata per giorni, dei raid che, qualche ora dopo, colpiranno le milizie filo iraniane di Kataib Hezbollah in Siria e in Iraq. Come rivelerà più tardi il Washington Post, però, in quella riunione si sarebbe parlato anche di altro. In quel momento, infatti, qualcuno – non si sa ancora con certezza chi – avrebbe introdotto un argomento che, fino a poco tempo prima, era stato considerato tabù: la possibilità di uccidere il ... Leggi la notizia su it.insideover

