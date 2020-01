Campo di basket nella parrocchia di Mercatello, battesimo con il presidente De Luca (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Inaugurazione questa mattina nel cortile della parrocchia di Santa Maria Mare a Mercatello del playground di basket. L’installazione, a servizio dei ragazzi del quartiere e non solo, è stata realizzata grazie al C.S.Bk Pastena, che da oggi entra ufficialmente nella comunità parrocchiale per aumentare l’offerta sportiva del rione. Presente all’inaugurazione il parroco Don Antonio Galderisi e, a sorpresa, il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Per il comune presenti, tra gli altri, l’assessore allo Sport, Angelo Caramanno ed il consigliere Paola De Roberto. L'articolo Campo di basket nella parrocchia di Mercatello, battesimo con il presidente De Luca proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

