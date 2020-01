Borse, Tokyo cade (-1,91%), l’Europa verso un’apertura in rosso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Proseguono le tensioni sui mercati finanziari dopo lo scontro fra Usa e Iran: nella sua prima seduta dell’anno l’indice Nikkei cade (-1,91%), mentre i futures indicano un’altra giornata negativa in Europa. Il petrolio continua a correre: Brent oltre i 70 dollari. Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Borse, Tokyo cade (-1,91%), l’Europa verso un’apertura in rosso: Proseguono le tensioni sui mercati finanziari dopo… - 24finanza : Borse, Tokyo cade (-1,91%), l’Europa verso un’apertura in rosso - LucillaMasini : RT @ilvocio: È il periodo delle borse in saldo. Quasi quasi prendo quella di Tokyo. Lucillola @LucillaMasini #5gennaio #ilVocio #Tokyo #B… -