Weinstein: “Se assolto credo di poter ricostruire carriera” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Harvey Weinstein ha affermato che crede di poter "ricostruire" la sua carriera hollywoodiana se la giuria del processo che lo attende lo assolvera' dalle accuse di molestie sessuali. Il produttore, alla vigilia del processo che iniziera' oggi gennaio a New York e che vertera' su due donne, una violentata nel 2013 ed una molestata nel 2006, ha concesso uno scambio di battute alla CNN. Weinstein ha detto: "Occorrera' un po' di lavoro per ricostruire la mia carriera. Se riusciro' a tornare indietro e a fare qualcosa di buono e costruire delle situazioni che possano aiutare altre persone a guarire e a trovare conforto, intendo farlo. Gli ultimi due anni sono stati estenuanti e mi hanno dato modo di fare molta autoriflessione. Sono in rehab dall'ottobre 2017 e sono stato coinvolto in un programma in 12 fasi di meditazione. Ho imparato a fare a meno del mio bisogno di controllare". Piu' di 80 ... Leggi la notizia su ilfogliettone

