Un designer di OnePlus ha svelato il OnePlus 6 che non fu (Di domenica 5 gennaio 2020) Il designer Hao Ran ha svelato su Weibo una variante mai commercializzata di OnePlus 6 con cover posteriore in legno in tinte blu e finiture dorate. L'articolo Un designer di OnePlus ha svelato il OnePlus 6 che non fu proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

