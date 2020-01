Traffico Roma del 05-01-2020 ore 15:30 (Di domenica 5 gennaio 2020) NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE PER ORA È UN POMERIGGIO TRANQUILLO IN CITTÀ OGGI FINO ALLE 20.30 BLOCCO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE CHIUSA INVECE PER LA MANIFESTAZIONE MAMMA CHE BEFANA FINO ALLE ORE 21.30, PIAZZA DELLA BALDUINA. ALTRA CHIUSURA A PRATI, PER LA MANIFESTAZIONE ARRIVANO I RE MAGI E LA BEFANA, LA CARREGGIATA CENTRALE DI PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, NON è TRANSITABILE. OGGI AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR SUL PALCO VA IN SCENA NOTRE DAME DE PARIS, CON UN DOPPIO APPUNTAMENTO IL PRIMO ALLE ORE 16 E POI DI NUOVO ALLE 21. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO. IN SERATA, ALLO STADIO OLIMPICO, I GIALLOROSSI ALLE 20.45 AFFRONTERRANO IL TORINO E COME DI CONSUETO ATTIVE MISURE DI SICUREZZA E DALLE 17, SCATTERANNO LE LIMITAZIONI AL Traffico INFILE IL TRASPORTO: PER RAGGIUNGER LE PRINCIPALI VIE ... Leggi la notizia su romadailynews

