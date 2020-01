Papa Francesco all’Angelus: “Mettiamo in pratica l’impegno per la pace” (VIDEO) (Di domenica 5 gennaio 2020) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 5 gennaio 2020: “La santità è custodire il dono che Dio ci ha dato”. CITTA’ DEL VATICANO – Nella prima domenica del nuovo anno ritorna il consueto appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. Il Pontefice si è soffermato sul Vangelo odierno che “ci mostra una novità sconvolgente: il Verbo eterno, il Figlio di Dio. Non solo è venuto ad abitare tra il popolo, ma si è fatto uno di noi. Dopo questo avvenimento non abbiamo solo una legge, ma una Persona divina che ci fa andare sulla strada perché Lui l’ha fatta prima“. L’Angelus di Papa Francesco Nell’Angelus odierno, come riportato da Vaticannews, il Pontefice si è soffermato sul Vangelo di questa domenica: “La liturgia odierna – ricorda Bergoglio – non è una favola ma è la piena rivelazione del Disegno di ... Leggi la notizia su newsmondo

