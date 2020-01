LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: inizia l’avventura di Fernando Alonso! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Prima tappa Dakar (5 gennaio) – La guida completa Dakar 2020 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Prima tappa della Dakar 2020. L’edizione 2020 del Rally Raid più importante del Mondo scatta domani con la Prima delle dodici tappe in programma, la Jeddah-Al Wajh da 752 chilometri complessivi con 433 di trasferimento e 319 di prova speciale. Sarà un primo stage storico, infatti la Maratona del Deserto si svolgerà per la Prima volta in Arabia Saudita dopo dieci edizioni consecutive andate in scena in Sud America. Il percorso di apertura della Dakar 2020 sarà subito mediamente impegnativo e caratterizzato da un fondo molto variabile tra pietre, sabbia e terra. Si costeggerà il Mar Rosso viaggiando verso nord senza variazioni altimetriche di rilievo, a parte per un paio di salite da affrontare nella ... Leggi la notizia su oasport

