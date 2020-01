ATP Cup 2020: Fognini-Bolelli battono Durasovic-Ruud in doppio! Italia-Norvegia 2-1, gli azzurri restano in corsa! (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella seconda tornata dell’ATP Cup l’Italia supera la Norvegia per 2-1. Dopo l’inequivocabile successo di Travaglia contro Durasovic e l’altrettanto netta sconfitta di Fognini contro Ruud, a risultare decisivo è il doppio: Simone Bolelli e Fabio Fognini battono Viktor Durasovic e Casper Ruud in un’ora e trentadue minuti di gioco con il punteggio di 6-3 7-6. Con questa vittoria gli azzurri rimangono in corsa per la qualificazione ai quarti di finale: si giocheranno il tutto per tutto martedì nella sfida contro gli Stati Uniti. Ad inizio di partita sia la coppia Italiana sia quella norvegese non incontrano particolari patemi nel mantenere i propri turni di servizio. Il primo brivido dell’incontro si ha durante il sesto game, nel quale l’Italia si guadagna la prima palla break ma la sciupa per via di un’improvvida chiamata del falco da parte ... Leggi la notizia su oasport

