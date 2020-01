Serie A 2020: le partite della diciottesima giornata su Sky e DAZN (Di sabato 4 gennaio 2020) Serie A, diciottesima giornata Nel primo weekend del 2020, torna in campo la Serie A con la diciottesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020: dove seguire le partite della diciottesima giornata La giornata di campionato si apre eccezionalmente con il lunch time delle 12.30 di domenica 5 gennaio, con la Lazio impegnata sul campo del Brescia. Lunedì sera, giorno dell’Epifania, chiude il big match del San Paolo tra Napoli e Inter. Nel dettaglio, gli orari di gioco e dove seguire tutte le partite: Domenica 5 gennaio ore 12.30 Brescia-Lazio, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 ere 15.00 Spal-Verona, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 ore 18.00 Genoa-Sassuolo, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 ore 20.45 Roma-Torino, diretta DAZN e DAZN1 Lunedì 6 gennaio ore 12.30 Bologna-Fiorentina, diretta DAZN e ... Leggi la notizia su davidemaggio

