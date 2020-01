Saldi a Napoli 2020: Confesercenti prospetta il boom (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Proprio oggi, sabato 4 gennaio 2020, sono partiti i Saldi in regione Campania, così come in altre regioni italiane. In particolare, nel capoluogo campano si prospetta il boom: lo dice la Confesercenti, che ha rilasciato dati importanti in materia. La città di Napoli sarà in assoluto quella che vedrà più sconti. Secondo quanto previsto dalla SWG per la Confesercenti, nell’intera regione verranno spesi 380 milioni (circa 158 euro pro capite). Una previsione più che rosea: corrisponde a circa il 30% in più rispetto ai Saldi invernali 2019. Agli inizi lo scontro sarà del 30%, considerando anche l’ultimo Black Friday, ma passerà gradualmente fino al 50%. Sempre secondo quanto ipotizzato, il reparto tecnologia sarà il meno richiesto, visto il boom già riscontrato per tutto il periodo natalizio. Si spenderà soprattutto in scarpe e giacche. ... Leggi la notizia su anteprima24

