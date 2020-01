L’uccisione di Soleimani cambia gli scenari in Medio Oriente (e in Iran) (Di sabato 4 gennaio 2020) Il generale Qasem Soleimani, comandante delle forze speciali delle Irgc, le Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran, denominate Brigate al-Quds (tradotto Brigate Gerusalemme) è rimasto ucciso, insieme ad Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante delle Forze di Mobilitazione Popolari, una milizia sciita filoIraniana, e fondatore di Kataib Hezbollah, a poca distanza dall’aeroporto di Baghdad a seguito di un raid americano. L’attacco di precisione è avvenuto dopo una notte di altissima tensione a causa delle numerose esplosioni che si sono registrate proprio nei pressi dello scalo aereo della capitale irachena. Nella mattinata di ieri è arrivata la conferma che il generale Soleimani è stato al centro di un decapitation strike americano su ordine diretto, questa la versione fornita dal Pentagono, dello stesso presidente Donald Trump. Anche Teheran, nelle parole del ... Leggi la notizia su it.insideover

andreapurgatori : L’uccisione di #Soleimani, che per l’Iran garantiva gli equilibri in MO trattando con #Putin e #Assad è un atto im… - graziano_delrio : L’uccisione di #Soleimani decisa da Trump può innescare un’esplosione di tensione in Medio Oriente indebolendo le r… - TizianaFerrario : È guerra Usa-Iran.Con l'uccisione del gen. iraniano #Soleimani da parte di #Trump scopriremo presto che la ricreaz… -