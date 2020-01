Eriksen-Inter | gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

L’Inter spera - Mourinho : «Eriksen? Forse via a gennaio» – VIDEO : Eriksen Inter, Mourinho parla del centrocampista: «Via a gennaio? Non so: può accordarsi con qualcuno, trasferirsi o rimanere qui» Quello di Christian Eriksen è il nome caldo per l’Inter. Il danese, che si potrà liberare a zero dal Tottenham il prossimo giugno, è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. A tal proposito ha parlato Josè Mourinho, suo attuale tecnico agli Spurs. «Non so se andrà via a gennaio. ...

Inter su danese Eriksen - Roma su Diaz del Real : E' Christian Eriksen, 27enne centrocampista danese del Tottenham, l'ultimo nome dell'Inter per la sessione di mercato iniziata ieri che si chiudera' il 31 gennaio. Il club nerazzurro sarebbe disposto a sborsare una cifra vicina ai 20 milioni di euro per assicurarsi un calciatore guardato con Interesse anche top club come Real Madrid e Paris Saint-Germain. Eriksen e' in scadenza a giugno. L'altro obiettivo Interista resta Arturo Vidal, pupillo di ...

CALCIOMERCATO LIVE - trattative 3 gennaio in DIRETTA : l'Inter cerca Eriksen ma propone uno scambio alla Roma. Napoli-Lobotka al summit decisivo : 19.15 NAPOLI – Incontro, per 90min.com decisivo, tra gli agenti di Lobotka e Giuntoli per il passaggio dello slovacco del Celta Vigo ai partenopei. Nelle prossime ore la fumata bianca. 18.46 INTER – I nerazzurri avrebbero proposto, secondo TMW, lo scambio tra Politano e Spinazzola alla Roma: la società giallorossa ci starebbe pensando.

Eriksen Inter - Mourinho : «Via a gennaio? Non so - ha tre opzioni» : Eriksen Inter, Mourinho parla del centrocampista: «Via a gennaio? Non so, può accordarsi con qualcuno, trasferirsi o rimanere qui» Quello di Christian Eriksen è il nome caldo per l’Inter. Il danese, che si potrà liberare a zero dal Tottenham il prossimo giugno, è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. A tal proposito ha parlato Josè Mourinho, suo attuale tecnico agli Spurs. «Non so se andrà via a gennaio. Ad oggi può trovare un ...

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie : Vidal - Eriksen subito - Tonali per giugno? : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: Tonali obiettivo per giugno, Marotta pronto a rompere gli indugi per il gioiellino del Brescia

Il piano dell’Inter per il centrocampo : Eriksen subito - scambio Nandez-Nainggolan? : L’Inter vuole fare un doppio regalo ad Antonio Conte: Christian Eriksen a gennaio e Nandez scambiato con Nainggolan Nella testa di Marotta e Ausilio per rinforzare la rosa dell’Inter e rispondere in qualche modo al colpo Kulusevski della Juve, non c’è solo Arturo Vidal. L’altro grande obiettivo nerazzurro è Christian Eriksen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri vorrebbero anticipare la ...