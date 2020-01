Brescia-Lazio, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di sabato 4 gennaio 2020) Diciottesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Brescia e Lazio. Il match è in programma domenica alle ore 12.30 e sarà visibile su Sky. Il primo incontro della diciottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di domani: nell’anticipo delle 12.30, il Brescia … L'articolo Brescia-Lazio, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

DiMarzio : #Lazio, #Inzaghi: '#Escalante? So che la società lo sta monitorando' ?? - dajeci : Se pensate che la Lazio domani faccia risultato a Brescia non capite proprio un cazzo - bwinItalia : ????? #bwinStats | La #Lazio in campionato ha una serie aperta di 11 partite senza sconfitte (9V, 2N) e arriva da 8 s… -