Wanda Nara Instagram, in costume con un davanzale esplosivo: «I due palloni d’oro di Icardi» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Wanda Nara è partita per una lunga vacanza alle Maldive e ci sta regalando degli scatti che lasciano senza fiato. Non possiamo far altro che incoronarla di nuovo regina della provocazione. Si sa che alla bella conduttrice e manager sportiva piace stuzzicare i proprio followers con foto ad alto contenuto erotico. Sarà per questo che il suo profilo conta 6 milioni di followers, numero che tra l’altro cresce di giorno in giorno. Nonostante questo Wanda non è tra i personaggi più amati del web, tant’è che per un lungo periodo è stata costretta a disattivare la possibilità di lasciare un commento. Ora è di nuovo possibile e i fan si sono scatenati. Leggi anche: Sabrina Salerno Instagram, selfie “piccante”: il décolleté straborda dalla canottiera Wanda Nara e Mauro Icardi La bella mogliettina di Mauro Icardi, ex calciatore dell’Inter, non smette un attimo di far parlare di ... Leggi la notizia su urbanpost

