Veganesimo, la sentenza: “Paragonabile a una religione o credo filosofico e i suoi seguaci non possono essere discriminati” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non si fa fatica a pensare che questo verdetto venga definito storico. Arriva dal Regno Unito la sentenza che prevede che “il Veganesimo etico è in tutto e per tutto paragonabile a una religione o a un credo filosofico, e i suoi seguaci pertanto non possono essere sottoposti a discriminazione sulla sua base, in base all’Equality Act del 2010″. Il caso, molto atteso dai media come da diverse associazioni, è stato sollevato su ricorso di Jordi Casamitjana, 55 anni, residente a Londra, un impiegato della League Against Cruel Sports, organizzazione benefica a difesa degli animali e contro sport come la caccia alla volpe, alla lepre e al cervo, che lo ha licenziato per aver avanzato obiezioni sul fatto che il fondo pensioni dell’associazione stava investendo in società coinvolte in test sugli animali. Un licenziamento, a suo avviso, dettato dal suo credo filosofico nel ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

