Tasse scolastiche 2020: pagamento con F24 al via, ecco come si fa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tasse scolastiche 2020: pagamento con F24 al via, ecco come si fa C’è un’importante novità entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 per ciò che concerne il pagamento delle Tasse scolastiche. Questo non dovrà più avvenire tramite bollettino postale o bonifico bancario alla scuola di riferimento, ma andrà effettuato utilizzando apposito modello F24. Questa novità è stata inclusa nel Decreto Crescita, approvato lo scorso mese di giugno, ed è entrata in vigore il primo giorno del nuovo anno. Tasse scolastiche 2020: pagamento tramite F24, ecco perché L’obiettivo di questo cambiamento consiste nel semplificare il pagamento alle famiglie, ma anche nel contrastare l’evasione fiscale, garantire il corretto pagamento agli istituti scolastici e facilitare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate nella precompilazione della dichiarazione dei redditi. Detrazioni fiscali 2020: stop ... Leggi la notizia su termometropolitico

Investireoggi : Tasse scolastiche. Attenzione, dal 2020 ci saranno grandi cambiamenti - euro_coma : @FabrizioForlan3 @maryfagi @lucabattanta @borghi_claudio Non voglio aizzare polemica, tanto più a Capodanno. E poi… - infoiteconomia : Le tasse scolastiche si pagheranno con l’F24: come funziona -