Silvia Toffanin, ma quali nozze segrete? “Ecco perché non sposo Pier Silvio Berlusconi” (Di venerdì 3 gennaio 2020) In queste festività natalizie, un gossip si è imposto con prepotenza: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sarebbero convolati a nozze in gran segreto. La bomba è esplosa all’improvviso, diventando il caso (non accertato) del momento. Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi: ma quali nozze? Tutti ne hanno parlato, tutti hanno gridato al grande ed atteso evento. Un chiacchiericcio che però, ancora una volta, con cadenza quasi ciclica, si è rivelato essere una fake news. La conduttrice di Verissimo e il Vice Presidente Mediaset, in realtà, nemmeno questa volta sono diventati marito e moglie. A darne la conferma è stato il giornalista Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi ha smontato il caso. Un dettaglio che però sembra far leva più sui numerosi fan della coppia che sui diretti interessati. perché non si sposano Sia la giornalista che il manager hanno più volte confessato ... Leggi la notizia su kontrokultura

