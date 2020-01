Gregoretti, Salvini deposita memoria: "Palazzo Chigi sapeva" (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha depositato una memoria difensiva in merito al caso Gregoretti, la nave della Marina militare che a fine luglio scorso rimase bloccata per ordine del Viminale nel porto di Augusta per sei giorni con un centinaio di migranti a bordo. Caso Gregoretti, Salvini: 'Mi arrestino, non ho paura dei processi perché ho difeso il mio Paese' Il leader della Lega Matteo Salvini da Bormio, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, torna ad agitare le acque del caso Gregoretti Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro Salvini, per l’accusa di sequestro di persona, spiegando che le norme del decreto Sicurezza bis non valgono per le navi militari. Salvini ora attende il voto della Giunta per le immunità del Senato, atteso per il 20 gennaio prossimo, ... Leggi la notizia su blogo

