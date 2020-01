Giovanni Ciacci dichiara guerra agli odiatori social (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giovanni Ciacci non è certo uno che le manda a dire, e anche questa volta non si è smentito. Reduce dal programma televisivo Vite da copertina, condotto insieme a Elenoire Casalegno, al momento l’opinionista si trova in vacanza nella calda Sharm El Sheikh. Nonostante si goda il momento di riposo e relax, Ciacci non perde tempo per dichiarare guerra agli haters. In un lungo post su Instagram racconta delle continue minacce e degli insulti subiti. Non tollera che gli autori di tanta cattiveria rimangano impuniti e dichiara l’intenzione di prendere seri provvedimenti. Giovanni Ciacci dice basta! Il simpatico costumista toscano si è stancato, questo è quanto si legge sul suo account Instagram: “Sono stufo di ricevere minacce e insulti omofobi, commenti inopportuni e inappropriati sui miei social”. Si tratta di una dichiarazione aspra che fa capire quanto sia causa di sofferenza ... Leggi la notizia su thesocialpost

