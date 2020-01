Decreto Milleproroghe 2020, pubblicato in Gazzetta: le novità più importanti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo il via libera finale, il Governo Conte chiude il Pacchetto Bilancio con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019) in Gazzetta Ufficiale. Il testo contenente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” porterà all’attuazione diversi provvedimenti su autostrade, mercato energetico, bonus verde, stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, vertici delle Authority, incentivi agli eco-scooter, stato di emergenza della città di Genova. Vediamoli punto per punto. Legge di Bilancio in Gazzetta: testo definitivo Concessioni e pedaggi autostradali: cosa prevede il Decreto Milleproroghe Il provvedimento prevede lo slittamento fino al massimo al 31 luglio 2020 dell’aumento dei pedaggi autostradali che solitamente partono dal 1° gennaio. Con questo ... Leggi la notizia su leggioggi

