Bruno Barbieri: "Scoprirete una nuova parte di me. E ne sono felicissimo" (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Scoprirete una nuova parte di me”: l’entusiasmo di Barbieri a pochi giorni dal via della nuova edizione di Cuochi d’Italia, è evidente e non è un suo classico. Lo chef bolognese finora sempre severo e intransigente, stupisce per l’improvvisa svolta. “Ho deciso che era arrivato il momento di cambiare - spiega - e spero che il pubblico apprezzi questo mio nuovo ruolo”. Da lunedì, tutte le sere alle 19,30, Bruno Barbieri condurrà su TV8 Cuochi d’Italia - Il Campionato del Mondo, una produzione originale Banijay Italia. Confermatissima la giuria composta dagli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Al centro della scena le migliori cucine etniche in Italia. I protagonisti della nuova edizione sono 20 cuochi professionisti internazionali, che hanno trovato in Italia casa e lavoro in ristoranti che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

