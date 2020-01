Agguato a Foggia: commerciante freddato da due proiettili alla nuca (Di venerdì 3 gennaio 2020) Valentina Dardari Roberto D’Angelo è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco mentre era a bordo della sua auto. La vettura è stata affiancata da una moto dalla quale sono partiti gli spari Attimi di terrore nella periferia di Foggia dove un Agguato ha tolto la vita a Roberto D’Angelo, commerciante di 53 anni. Nella serata di ieri, giovedì 2 gennaio, l’uomo è stato freddato in viale Candelaro, all'angolo con via Pinto, mentre si trovava al volante della sua auto, una Fiat 500 L di colore bianco. Sembra stesse guidando in direzione di via Vittime Civili, strada situata in una zona non centrale della città pugliese, molto trafficata. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, D’Angelo stava parcheggiando la macchina quando è stato affiancato da una moto, dalla quale sono partiti gli spari a distanza ravvicinata. Due i colpi mortali che hanno raggiunto ... Leggi la notizia su ilgiornale

