Pietro Genovese oggi davanti al gip, attesa per l'interrogatorio (Di giovedì 2 gennaio 2020) È atteso per le 14:30 in Procura l’interrogatorio davanti al gip di Pietro Genovese, il ventenne figlio del regista Paolo, che si trova agli arresti domiciliari da una settimana con l’accusa di duplice omicidio stradale per la morte delle due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, investite il 22 dicembre in corso Francia a Roma (MAZZI DI FIORI IN STRADA - I FUNERALI - L'APPELLO DELLA MAMMA DI GAIA - LE PAROLE DEL PADRE). Il legale dei genitori di Camilla: "Semaforo pedonale senza giallo" Intanto il legale dei genitori di Camilla ha depositato un atto ai pm che, a suo dire, dimostra come il semaforo per chi attraversa in quel tratto di strada non prevede il giallo e che quindi le ragazze avrebbero iniziato l'attraversamento con il verde per i pedoni: una "peculiarità" che potrebbe avere un peso "determinante sul profilo ... Leggi la notizia su tg24.sky

