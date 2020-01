Gran Bretagna, Rebecca e Charles sono la prima coppia eterosessuale a unirsi civilmente (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 si apre con un Grande traguardo per le coppie eterosessuali che in Gran Bretagna vogliono unirsi fuori dal matrimonio religioso. L’unione civile (laica) era finora permessa solo alle coppie omosessuali, alle quali non è concesso il rito religioso. A convolare a nozze sono stati Rebecca Steinfeld e Charles Keidan, creatori della petizione “Unioni civili per tutti“, che hanno ufficializzato la loro unione il 31 dicembre all’anagrafe di Chelsea, a Londra, di fronte alle figlie, ai parenti e agli amici. La loro storia è stata raccontata anche sul quotidiano inglese The Gudardian. «Ce l’abbiamo fatta!», hanno commentato i due. «Siamo ufficialmente una coppia unita civilmente davanti alla legge». La legge sulle unioni civili in Gran Bretagna La legge sulle unioni civili è stata emanata nel 2005, e pensata unicamente sotto forma di tutela ... Leggi la notizia su open.online

