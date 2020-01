Capodanno 2020: Bilancio positivo per i servizi trasporto Anm (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono stati circa 100.000 i passaggi nella Linea 1 della metropolitana e nelle Funicolari Centrale e Chiaia calcolati nell’ultimo giorno dell’anno fino alle 6.00 del mattino del 1 Gennaio. Il servizio ha funzionato no-stop per tutta la notte fino alle ore 13 del primo giorno del nuovo anno, permettendo a cittadini e turisti di muoversi agevolmente in città. Molto apprezzata anche l’apertura notturna dei Parcheggi di interscambio ANM che ha permesso a chi è venuto a Napoli in auto, di spostarsi verso il centro città con i mezzi pubblici e godersi il Capodanno a piedi. 160 i lavoratori impegnati sul servizio, tra agenti di stazione, macchinisti, operatori delle funicolari, tecnici e manutentori, addetti ANM Point e ... Leggi la notizia su anteprima24

