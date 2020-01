Borderlands 3: il livello di difficoltà è stato posticipato a causa di problemi tecnici (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gearbox ha recentemente pubblicato un DLC per Borderlands 3 intitolato Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot. Nonostante questo contenuto a pagamento, Gearbox ne ha pubblicato uno a titolo gratuito, disponibile per tutti e intitolato "Takedown at the Maliwan Blacksite". Presentato come una sorta di mini raid molto impegnativo, era possibile portarlo a termine con gruppo di altre 3 persone.Tuttavia molti fan hanno chiesto a Gearbox di dare la possibilità di scegliere il livello di difficoltà; l'uscita di questa feature era prevista presto, tuttavia lo studio ha annunciato attraverso Twitter di averla posticipata.L'account Twitter ufficiale ha condiviso ieri che l'evento è stato ritardato "a causa di problemi tecnici" e "verrà rinviato a una data successiva". Maggiori informazioni arriveranno a tempo debito, probabilmente dopo le vacanze di Capodanno. Inizialmente, il "Takedown New Year's ... Leggi la notizia su eurogamer

