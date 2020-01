Al Bano e Loredana Lecciso, ecco chi ospitano nella loro tenuta: nome clamoroso (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pranzo a Cellino per Cristiano Malgioglio insieme a Loredana Lecciso e Al Bano. Un incontro blindato nel quartier generale del cantante pugliese, spoilerato da una foto che ha fatto subito boom di like sui social. Da settimane Malgioglio è in vetta alle classifiche con Notte perfetta: un brano che h Leggi la notizia su liberoquotidiano

GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: Loredana Lecciso e #cristiano #Malgioglio insieme Cosa fanno a Cellino - tempoweb : Loredana Lecciso e #cristiano #Malgioglio insieme Cosa fanno a Cellino - zazoomblog : Al Bano e Romina sorprendono con un bacio appassionato: la FOTO amarcord manda in delirio i fan. Loredana Lecciso s… -