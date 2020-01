Vigili fuoco: nel 2019 oltre 777 mila interventi di soccorso (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati complessivamente 777.375 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai Vigili del fuoco nel corso del 2019, una media che supera i 2.000 interventi quotidiani. Di poco superiore il numero rispetto allo scorso anno, quando furono 755.379. In Lombardia il nu Leggi la notizia su liberoquotidiano

enpaonlus : Cane da caccia precipita in un dirupo e finisce nel fiume - robertapinotti : Ringrazio il Presidente #Mattarella per aver ricordato Antonio, Marco e Matteo, i 3 vigili del fuoco morti mettendo… - RaiNews : Sono stati 686 in tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, il… -