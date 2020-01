Se attendete lo Xiaomi Mi MIX Alpha probabilmente dovrete avere ancora tanta pazienza (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Xiaomi al momento non avrebbe una data precisa di lancio per lo Xiaomi Mi MIX Alpha, device inizialmente atteso sul mercato per dicembre L'articolo Se attendete lo Xiaomi Mi MIX Alpha probabilmente dovrete avere ancora tanta pazienza proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

