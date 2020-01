L'ex gf Roberta Beta: "Truffata a Capodanno, la villa prenotata a Cortina non c'era" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La pr ed ex concorrente del primo Grande Fratello aveva prenotato una villa per il Capodanno a Cortina tramite una nota... Leggi la notizia su today

infoitcultura : Roberta Beta, truffa di Capodanno/ Villa prenotata, ma era tutto un bluff - infoitcultura : Roberta Beta truffata su internet per il Capodanno a Cortina - zazoomnews : Roberta Beta truffata a Capodanno: “Avevo prenotato una villa ma non c’era vaffa… ai truffatori” - #Roberta… -