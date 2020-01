Botti di Capodanno, un morto ad Ascoli Piceno. Oltre 200 feriti in tutta Italia, tra cui 43 minori. Il numero più alto in Campania e nel Napoletano (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il bilancio più pesante dei Botti di Capodanno è quello di Ascoli Piceno dove un uomo è morto mentre cercava di spegnere un incendio di sterpaglie. La vittima è un 26enne, precipitato in una scarpata. Parecchie decine i feriti in tutta Italia, particolarmente concentrati in Campania e nel Napoletano. In Emilia Romagna, a Cerreto Laghi, un 19enne è rimasto gravemente ferito a un occhio a causa dell’esplosione di un fuoco d’artificio. Condotto all’Ospedale di Reggio Emilia è stato elitrasportato al Maggiore di Parma per essere sottoposto a un intervento. Un altro giovane e’ ricorso autonomamente alle cure mediche dei medici del Franchini di Montecchio Emilia per escoriazioni al mignolo di una mano, causate dall’esplosione di un petardo.Quattro persone sono rimaste ferite in maniera non grave a Bari dove ha ceduto il controsoffitto di un locale di un albergo ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

