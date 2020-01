Australia devastata dagli incendi, i pompieri attraversano la foresta in fiamme: le immagini da dentro il camion (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono impressionanti le immagini che arrivano dall’Australia dove le fiamme, che bruciano ininterrottamente da settimane, hanno già provocato 18 morti costringendo a evacuare migliaia di persone. Le temperature sono in aumento, vicine ai 50 gradi, e i forti venti continuano ad alimentare gli incendi. Nel video girato dall’equipaggio Fire and Rescue NSW Station 509 di Wyoming, nel Nuovo Galles del Sud, i pompieri attraversano la foresta in fiamme a bordo di un camion dove sono stati costretti a rifugiarsi per evitare i roghi. Video Twitter/Fire and Rescue NSW L'articolo Australia devastata dagli incendi, i pompieri attraversano la foresta in fiamme: le immagini da dentro il camion proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

rtl1025 : La città è stata una delle prime a festeggiare il 2020 ?? ?? #Sydney #Capodanno2020 - LaPresse_news : Australia devastata dagli incendi - anna_annie12 : Le foto dei grandi incendi in Australia -