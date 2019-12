Serena Enardu, ironica confessione: «Ecco con chi passerò il Capodanno» (Di martedì 31 dicembre 2019) Poche ore fa Serena Enardu ha rilasciato una curiosa confessione sul suo profilo Instagram riguardo la sera di Capodanno. In molti saranno occupati a sistemare le ultime faccende prima di festeggiare l’ultimo dell’anno. E Serena Enardu, fra un preparativo e l’altro non è mancata assolutamente nel salutare i suoi followers con una simpatica ed ironica stories. La spumeggiante dichiarazione rilasciata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, ha attirato l’attenzione di molti suoi fan suscitando non poca curiosità. Dopo aver vissuto un anno molto intenso sul fronte sentimentale, con chi trascorrerà il Capodanno l’ex concorrente di “Temptation Island Vip”? L’inaspettata confessione Il Natale trascorso da Serena Enardu non deve esser stato semplice, soprattutto dopo le ultime esperienze televisive che hanno messo a dura prova il suo ... Leggi la notizia su velvetgossip

