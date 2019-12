Omicidio Kuciak, dopo due anni arriva la prima sentenza (Di martedì 31 dicembre 2019) Dalla Slovacchia arriva un forte, importante segnale riguardo il primo caso di giornalista ucciso nel Paese. Ieri, durante il processo per l’Omicidio di Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova, è stato condannato a 15 anni di reclusione Zoltan Andrusko. Omicidio Kuciak, nessuno sconto per l’imputato Andrusko, imprenditore proprietario di una pizzeria, è stato ritenuto colpevole di aver fatto da intermediario tra i mandanti dell’Omicidio e gli esecutori materiali, gli ex militari Miroslav Marcek (reo confesso) e Tomas Szabo. Secondo quanto riportato dall’Agenzia di stampa della Repubblica Slovacca Tasr, il verdetto del Tribunale Penale Specializzato (STS) di Pezinok è definitivo in virtù del patteggiamento di Andrusko, che ha collaborato sin dalle primo momento. Nonostante il pubblico ministero avesse inizialmente proposto una pena di 10 anni la sentenza non sorprende, ... Leggi la notizia su thesocialpost

