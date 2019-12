Medico viene licenziato in tronco, visita i pazienti per strada (Di martedì 31 dicembre 2019) Una vicenda incredibile quella accaduta ad un Medico in Brasile. Il dottor Rodrigo Ferreira Gomes che ha solo 31 anni ma è un Medico bravissimo che ama profondamente il suo lavoro, era dipendente presso l’Hospital e Maternidade João di Itapajé, in Brasile. Pare che, cambiando i vertici dell’amministrazione, sia stato licenziato in tronco senza avere la possibilità di organizzarsi per tempo anche con gli appuntamenti che aveva con i suoi pazienti. Il dottor Gomes, infatti, una mattina che sembrava come tante è andato in ospedale ma gli è stato comunicato che era stato licenziato. E’ lo stesso Medico che racconta: “Circa due settimane prima del licenziamento presi una giornata di ferie e per una mattinata intera i pazienti non poterono essere visitati da nessun Medico. Io avevo avvisato l’amministrazione un mese prima del viaggio ed ho tutta la documentazione che ... Leggi la notizia su baritalianews

