Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia concorrente (Scheda) (Di martedì 31 dicembre 2019) Clizia Incorvaia sarà una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, in prima serata, mercoledì 8 gennaio 2020, e che sarà condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara, nel ruolo di opinionisti.Per la fashion blogger, social influencer, conduttrice e modella siciliana, 33 anni, si tratterà della prima esperienza in un programma di genere reality show. Da ricordare, però, la partecipazione alla quinta edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2, andata in onda nel 2016, alla quale ha preso parte insieme all'ormai ex marito, il cantante Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni (formando la coppia de I Coniugi), e al termine della quale è giunta al sesto posto. Pechino Express 5: i Coniugi Francesco Sarcina e Clizia ... Leggi la notizia su blogo

GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP - trash_italiano : Bene, ora possiamo passare al vero Natale: C’è Posta Per Te Grande Fratello Vip Live - Non è la d’Urso La Pupa e i… - tvblogit : Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia concorrente (Scheda) -