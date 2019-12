Carta Conte. Goffredo Bettini "arruola" il premier: "Una sua lista sarebbe un bene" (Di martedì 31 dicembre 2019) “A gennaio Conte si è impegnato a presentare le sue proposte circa le priorità del programma. Poi, mi auguro che tutti scalpitino meno” dice Goffredo Bettini, intervistato dal Corriere della Sera. Secondo l’esponente dem, molto ascoltato in questa fase giallorossa del Pd, ha senso che il Governo vada avanti ma “ci vuole un generale senso di responsabilità. Sennò succede come nella Prima guerra mondiale: nessuno dichiarava di volerla ma poi è scoppiata...”.Commentando le parole del premier, sul suo impegno politico anche dopo la fine del suo mandato a Palazzo Chigi, osserva che “Conte si è conquistato un ruolo importante, ha fatto scelte politiche nette contro la destra, ha avuto pazienza e decisione” ed ”è una Carta importante per il futuro della Repubblica”. Una lista Conte? ... Leggi la notizia su huffingtonpost

